Camilla Pytlick og resten af TTH's damehold tørner frem over ud under navnet HH90. (Arkivfoto)

Coronavirus får moderklub til at overtage TTH's damehold

De økonomiske udfordringer som følge af coronakrisen har nu krævet sit første offer i dansk eliteidræt.

Således er det blevet besluttet, at moderklubben Holstebro Håndbold 90 (HH90) fremover vil drive TTH Holstebros damehold, der spiller i den danske liga.

Det skriver TTH på sin hjemmeside.

Årsagen er de økonomiske problemer, TTH er endt i på grund af udbruddet af coronavirus, lyder det.

- Et sponsormarked bliver lige nu hårdt ramt, og mange sponsorer mærker allerede konsekvenserne af coronakrisen. Derfor forudser TTH Holstebro en betydelig nedgang i sponsorindtægterne til den kommende sæson, skriver TTH på sin hjemmeside.

- Så i stedet for at skulle finde markante besparelser vil de to klubber hellere kæmpe for hver deres produkt.

HH90 vil have hjemmebane i Idrætscenter Vest i Holstebro, mens TTH's herrehold fortsat vil spille i Gråkjær Arena.

- Jeg er glad for, at vi trods den svære situation har fundet en spændende løsning, siger TTH-formand Jørgen Hansen på hjemmesiden.

- TTH Holstebro har været historisk presset, og vi kigger ind i at skulle spare et betydeligt beløb. Det er vores pligt at sikre elitehåndboldens overlevelse i Holstebro, og derfor er jeg på klubbernes vegne stolt over, at vi nu er klar til mere elitehåndbold i begge klubber.

- I TTH arbejder vi nu på forskellige økonomiske modeller, for hvordan vi kan fortsætte med et herrehold i toppen af ligaen. Men vi undgår ikke markante besparelser i alle dele af TTH.

HH90 tager formelt over 1. juli.

- Vi glæder os til at komme i gang med samarbejdet med spillere og trænere, og sammen vil vi forsøge at skabe vores eget klubmæssige ansigt, siger HH90-formand Bent Vincent.

- Vi har store ambitioner og vil arbejde benhårdt, for at det skal lykkes.

Tirsdag blev de danske håndboldligaer lukket ned før tid, uden at sæsonen bliver spillet færdig. TTH's damehold sluttede på 11.-pladsen i HTH Ligaen.