Coronavirus får Kina til at udskyde 2020-fodboldsæsonen

Det sker for at beskytte fans og spillere mod det nye virus og for at inddæmme spredningen af virusset, oplyses det videre.

Den øverste kinesiske liga, Den Kinesiske Superliga (CSL), skulle ifølge planen være sparket i gang den 22. februar.

For tiden spiller der ikke nogen danskere i CSL, men tidligere har Ken Ilsø og Lasse Vibe spillet i ligaen. Ilsø spillede for Guangzhou R&F fra 2014 til 2015, mens Vibe spillede for Changchun Yatai fra 2018 til 2019.

Torsdag oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters, at udbruddet af det nye coronavirus har kostet yderligere 38 mennesker livet. Dermed har i alt 170 personer mistet livet på grund af virusset i Kina.

Desuden er der konstateret yderligere godt 1700 smittetilfælde i Kina. Det bringer det samlede antal smittede op på 7711 personer.

Derudover mistænkes op mod 12.000 personer at være smittede med virusset i Kina, oplyser myndighederne.

Den danske superligaklub AaB skulle tirsdag have spillet en testkamp mod Wuhan Zall FC fra Kinas bedste række. Men onsdag meddelte AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum, at kampen er droppet.

- Vi er bevidste om, at risikoen for smitte måske er mikroskopisk, og at der stadig er meget, man ikke ved om virusset, men i samråd er ledelse, trænerstab og sundhedssektor blevet enige om ikke at løbe nogen som helst risiko for spillere, trænere og ledere, fortalte Thomas Bælum til AaB's hjemmeside.

De to klubber skulle have mødtes under AaB's træningslejr i det sydlige Spanien.