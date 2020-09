Fotoet her er fra Danmarks deltagelse ved U20-VM i 2016. Dengang spillede Danmark i A-gruppen.

Coronavirus aflyser U20-VM i ishockey i Hørsholm

Det er for omfattende at arrangere U20-VM på B-niveau med en coronaboble, og derfor aflyses mesterskabet.

Der bliver alligevel ikke spillet U20-VM på næsthøjeste niveau, B-niveau, i Hørsholm i december.

Her skulle byens skøjtearena ellers have lagt is til den store ungdomsturnering, men den er aflyst som følge af coronapandemien.

Det skriver Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) på sin hjemmeside.

- Det er ikke praktisk muligt at forlange, at turneringerne i vores lavere divisioner skal afvikles i en "boble", når de afholdes af forbund, der allerede er ramt økonomisk af coronapandemien, skriver IIHF.

Den kommende udgave af U20-VM på højeste niveau skal dog stadig afvikles.

Danmark rykkede ud af A-gruppen på U20-niveau i januar 2019.