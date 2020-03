Coronavirus: Tilskuere udelukkes i en måned i Italien

Alle sportsbegivenheder i Italien vil i en måned blive afholdt uden publikum for at stoppe udbredelsen af coronavirus.

Beslutningen rammer blandt andet italiensk fodbold, hvor flere kampe i den bedste række, Serie A, allerede er blevet afviklet for tomme tribuner.

Det er uvist, hvad beslutningen betyder for det store cykelløb, Strade Bianche, der afholdes i den kommende weekend. Flere cykelhold har meddelt Den Internationale Cykelunion (UCI), at de foretrækker at blive væk.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirus. Mere end 3000 mennesker er smittet, og foreløbig 107 er døde.

Tidligere onsdag aften meddelte premierminister, Giusepe Conti, at Italien var nødsaget til at tage mere effektive midler i brug for at stoppe virusset i at sprede sig.

Det betyder, at skoler og universiteter foreløbig er lukket frem til midten af marts.