Coronavirus: Inter trækker sig fra Youth League

Inter er indforstået med, at klubben som følge af et afbud til ottendedelsfinalen er ude af Youth League.

Inter har meldt afbud til sin forestående ottendedelsfinale i ungdomsfodboldens svar på Champions League, Uefa Youth League.

Onsdag skulle den norditalienske fodboldklub ellers have været i aktion mod franske Rennes, men af frygt for spredning af coronavirus har Inter meldt afbud til kampen.

Det skriver Inter på sin hjemmeside. Her giver klubben også udtryk for, at den er indforstået med, at afbuddet resulterer i et skrivebordsnederlag, så Inter er ude af turneringen.

- Klubben prioriterer altid sundheden over noget andet, og vi er kommet frem til denne beslutning for at beskytte spillerne, staben og andre ansatte.

- Klubben anerkender kampens vigtighed lige så vel som det faktum, at det resulterer i et 0-3-nederlag, fordi vi har besluttet os for ikke at deltage. Det ændrer ikke på, at klubben vil gøre alt, der står i dens magt, for at følge instruktionerne fra de relevante myndigheder, lyder det blandt andet.

Inter skriver ikke noget om, hvorfor klubben ikke er kommet til samme konklusion for klubbens førstehold. Torsdag kommer spanske Getafe på besøg i Milano, mens Inter spiller returkamp mod spanierne i Madrid ugen efter. Begge kampe spilles uden tilskuere.

Oprindeligt var Youth League-kampen mod Rennes planlagt til at blive spillet i sidste uge i Milano, men i første omgang blev den udskudt en uge og rykket til Firenze.

FC Midtjylland er fortsat med i Youth League. Midtjyderne kvalificerede sig til kvartfinalen i sidste uge og står til at møde Ajax i næste uge.