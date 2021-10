Coronaudbrud overskygger forberedelser til vinter-OL

Onsdag er der 100 dage til åbningsceremonien for vinter-OL i Beijing, men forberedelserne til begivenheden overskygges i disse dage af et nyt coronaudbrud i Kina.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Myndighederne i Kina har derimod stor fokus på at udrydde et udbrud af coronavirus, da landet har en politik om at jagte nul coronatilfælde.

Mandag blev 39 testet positive i Kina, og smittetallene er stigende efter en uge med omkring 100 bekræftede smittetilfælde.

Det har sat gang i flere tiltag for at inddæmme og udrydde virusset.

Næste weekends Beijing Marathon er blevet udsat, og folk i hovedstaden opfordres til at undgå alle unødvendige rejser ud af Beijing.

Der er dog stadig langt til de hårde restriktioner, der blev sat i værk i slutningen af 2019, da coronavirus første gang blev kendt. Da massetestede man indbyggerne, lukkede grænser og førte en aggressiv nedlukningspolitik.

Allerede før det nye udbrud var det blevet besluttet, at vinter-OL skal afvikles i en lukket boble. De anslåede omkring 2900 atleter skal være fuldt vaccinerede eller i 21 dages karantæne, når de ankommer til Beijing.

I modsætning til sommerens OL i Tokyo er det stadig planen at afvikle vinter-OL med tilskuere på arenaerne, men billetsalget er dog begrænset til folk, der bor i Kina.

Danmark kan se frem til at stille med et rekordstort hold ved vinter-OL, da herrernes ishockeylandshold for første gang har kvalificeret sig til legene.

Vinter-OL afvikles fra 4. til 20. februar 2022.