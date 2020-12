Herning Blue Fox' kamp mod Esbjerg Energy søndag blev aflyst, og de næste to bliver formentlig heller ikke til noget. (Arkivfoto)

Coronaudbrud forpurrer årets sidste ishockeykampe for Herning

Herning Blue Fox må formentlig opgive at spille sine næste to kampe på grund af et coronaudbrud i klubben.