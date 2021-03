Coronaudbrud får Italien til at trække sig fra ski-VM

Coronapandemien har for alvor ramt ski-VM i tyske Oberstdorf.

Det meddeler Italiens skiforbund i en pressemeddelelse ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Årsagen er et større smitteudbrud blandt ledere i den italienske VM-delegation.

I begyndelsen af det igangværende VM for nordiske discipliner (skihop, langrend og kombinationen af de to, nordisk kombineret) afleverede to italienere positive coronatest.

Resten af holdet fortsatte dog ved VM, da man følte, at der var kontrol over situationen. Men nu tør Italiens forbund ikke længere efter det nye smitteudbrud.

Dermed bliver de tilbageværende konkurrencer i langrend, skihop og nordisk kombineret uden deltagelse af atleter fra støvlelandet.

VM-pressechef Miriam Frietsch oplyser til NTB, at der i alt er foretaget over 17.000 coronatest ved VM hidtil, og at man er oppe på ni positive prøver.