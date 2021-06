Coronatilfælde rammer Skotland før vital EM-kamp

Således er midtbanespilleren Billy Gilmour blevet testet positiv for coronavirus, oplyser det skotske fodboldforbund ifølge Reuters.

Skotlands fodboldlandshold er blevet ramt af et coronatilfælde inden den afgørende gruppekamp ved EM.

Dermed er han ikke tilgængelig til skotternes sidste gruppekamp mod Kroatien tirsdag, hvor begge hold har brug for en sejr for at komme videre til ottendedelsfinalerne.

Gilmour startede inde på Skotlands defensive midtbane, da det fredag blev til 0-0 mod England i den anden gruppekamp.

Her stod han stærkt i billedet og blev kåret som man of the match.

Nu venter ti dages isolation for den 20-årige Gilmour, der til daglig tørner ud for Chelsea.

Skotland var også ramt af et coronatilfælde op til turneringen, da John Fleck blev testet positiv i holdets træningslejr i Spanien.