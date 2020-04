Coronasmittet klublæge i Reims tager sit eget liv

Borgmesteren i Reims bekræfter over for AFP, at den coronasmittede klublæge Bernard Gonzalez tog sit eget liv.

Fodboldklubben Stade de Reims blev søndag ramt af en tragedie.

Klubbens mangeårige læge Bernard Gonzalez, som var smittet med coronavirus, er død. Han blev 60 år gammel.

Ifølge den franske avis Le Parisien samt det franske nyhedsbureau AFP, der har været i kontakt med byens borgmester om dødsfaldet, er der tale om et selvmord.

Reims-borgmester Arnaud Robinet bekræfter, at han er blevet informeret om selvmordet og er chokeret.

- Jeg er blevet fortalt, at doktor Gonzalez efterlod et brev, hvor han nævnte, at han var testet positiv for Covid-19

- Jeg er chokeret over hans død, fordi det var en person, jeg har kendt i mange år, siger borgmesteren til AFP.

Bernard Gonzalez arbejdede som læge i over 20 år for Reims, som spiller i den bedste franske række.

Efter at være testet positiv for coronavirus blev lægen og hans kone isoleret i deres eget hjem.

En ansat i Reims siger til Le Parisien, at ingen i klubben vidste, at lægen var smittet.

Klubpræsidenten i Reims, Jean-Pierre Caillot, er i sorg over dødsfaldet.

- Ord svigter mig. Jeg er slået ud af denne nyhed. Denne pandemi rammer Reims lige i hjertet.

- Vi har mistet en stor personlighed og en dygtig læge, siger Jean-Pierre Caillot til klubbens hjemmeside.

Over 93.000 mennesker er smittet med coronavirus i Frankrig ifølge Johns Hopkins University. Mere end 8000 personer er døde.