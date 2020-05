Coronasmittet Juventus-profil melder sig rask

Onsdag meddelte Paulo Dybala således, at han næsten halvanden måned efter at være blevet konstateret smittet med coronavirus er kommet på den anden side af sygdommen.

En af Juventus' største profiler er rask igen efter at have været syg med Covid-19.

- Mange har talt om det de sidste par uger, men nu kan jeg endelig bekræfte, at jeg er helbredt, skriver argentineren på Twitter.

Den 26-årige angriber var en af tre Juventus-spillere, der i marts blev testet positiv for coronavirus. De andre var franske Blaise Matuidi og italienske Daniele Rugani.

Både Matuidi og Rugani blev raskmeldt i midten af april, mens det altså er trukket ud for Dybala.

Juventus bekræfter, at argentineren er blevet testet to gange, og at begge viste et negativt resultat.