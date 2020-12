Coronasmitte afblæser Kiels CL-kamp mod Aalborg

- Grundet coronasmitte hos det tyske mandskab vil onsdagens udekamp mod THW Kiel ikke blive afviklet. Kampen er i stedet udsat, skriver Aalborg.

EHF oplyser, at der endnu ikke er fundet et nyt spilletidspunkt.

Kiel oplyser, at klubben mandag aften blev vidende om, at to spillere var testet positive for coronavirus. De blev straks isoleret og er nu i karantæne.

Resten af Kiel-holdet følger de lokale retningslinjer og er ligeledes gået i isolation.

I samarbejde med EHF er det blevet besluttet at udsætte opgøret, som Kiel havde anmodet om. Det oplyser Kiel på sin hjemmeside.

Mens Aalborg afventer nyt om udsættelsen, har den nordjyske klub aflyst onsdagens storskærmsarrangement i Aalborg, hvor fans var inviteret til at se kampen, der skulle have været spillet i Tyskland.