Coronasituation aflyser opvarmning til Australian Open

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kooyong Classic, der både er for herre- og kvindespillere, har base i Melbourne, hvor også Australian Open spilles.

Det er usikkerhed omkring coronaregler, der får arrangøren til at aflyse dette års event.

Således afventer de professionelle spillere stadig endelig afklaring på, om de skal være vaccinerede for coronavirus for at få lov til at rejse ind i Australien.

- Med den store usikkerhed, der har været de seneste måneder om reglerne for januar, er det ikke muligt at lave optimal planlægning for at kunne levere den bedste og sikreste sportsbegivenhed, siger turneringsdirektør Adam Cossar.

Det er anden gang, at Kooyong Classic bliver aflyst som følge af coronasituationen.

I sidste uge slog Australiens immigrationsminister, Alex Hawke, fast, at kun vaccinerede spillere vil få lov til at rejse til Melbourne, men en lækket mail fra de kvindelige spilleres organisation, WTA, siger noget andet.

I mailen bliver de kvindelige spillere oplyst om, at de godt kan rejse til den australske storby uden at være vaccineret, så længe de går igennem to ugers obligatorisk hotelkarantæne og bliver testet for coronavirus regelmæssigt.

2022-udgaven af Australian Open afvikles i perioden 17.-30. januar.