Coronaregler holder roligans fra Wembley

Her åbnes der for mindst 60.000 fans, og 5000 af billetterne er afsat til danskere. Men ikke de roligans, der har fulgt holdet helt fra Holland til Aserbajdsjan.

Britiske indrejseregler under coronapandemien umuliggør nemlig, at de kan fortsætte EM-færden i London.

I stedet sælges billetterne til danskere med adresse i Storbritannien, og det kan gå ud over opbakningen, advarer formanden for De Danske Roligans, Claus Amondsen.

- Nu skal jeg ikke pudse glorien, men dem, vi taler om, er de mest hardcore fans, som danskerne har. Det er dem, der rejser rundt, og de kommer så ikke ind.

- Jeg under de danskere, der bor i England, chancen. Og de skal da nyde det. Men jeg er spændt på, om de kan lave det lydtryk, som de faste hardcore fans kan lave. Det tvivler jeg på, men det kan også være, at jeg bliver imponeret, siger han.

Der bor cirka 30.000 danskere i Storbritannien.

Søndag eftermiddag havde omkring 2000 af dem registreret sig hos Dansk Boldspil-Union (DBU) med henblik på at købe billetter. Der kan købes fire billetter per mand.

EM-feberen har også ramt danskerne i Storbritannien, forsikrer Kasper Klemmensen, som er formand for Team Denmark FC - en forening drevet af danskere i London.

- Her i London har opbakningen været helt fantastisk, og det kommer den også til at være på onsdag, siger Kasper Klemmensen.

Danmark klarede sig videre til semifinalen ved at besejre Tjekkiet 2-1 i kvartfinalen i Aserbajdsjans hovedstad, Baku.

England blev semifinaleklar med en stensikker 4-0-sejr over Ukraine i Rom.

Det var englændernes første og eneste kamp under EM, hvor de ikke har hjemmebane på Wembley. Begge semifinaler og finalen spilles nemlig også på det engelske nationalstadion.

Hidtil i turneringen har Danmark draget fordel af rejserestriktionerne i forskellige lande.

Danmarks egne regler gjorde det besværligt for belgiere at komme ind i Danmark for at se den anden kamp i gruppespillet, og til sidste gruppekamp i Parken mod Rusland var der næsten ingen opbakning til gæsterne.

I ottendedelsfinalen mod Wales måtte waliserne ikke være til stede i Amsterdam, mens danskerne mødte talstærkt op.

Når man melder sig klar som EM-vært, bør man tillade fans fra begge hold, mener roliganformanden.

- Jeg var den første til at sige, at det var ærgerligt, at der ikke var nogen walisere i Amsterdam.

- Og det samme med russerne i København. Når man har sagt A, må man også sige B, lyder det fra formanden.

Søndag oplyste Udenrigsministeriet, at den danske ambassadør i London har været i kontakt med de britiske myndigheder, som afviste at lave en ordning for semifinalen som den, der laves for finalen.

Til en eventuel EM-finale kan Danmark få 1000 tilrejsende fans ind på Wembley efter særlig aftale, hvor de rejser ud og hjem samme dag.

Mens England og Danmark onsdag kæmper om den ene finalebillet, mødes Spanien og Italien tirsdag i en dyst om den anden.