Coronaregler afslutter Vendsyssel Håndbolds efterår i utide

Det oplyser Divisionsforeningen Håndbold.

Beslutningen er en konsekvens af, at der er indført skærpede restriktioner i Nordjylland efter fund af muteret coronavirus blandt mink.

- Begge kampe er udskudt, bekræfter Divisionsforeningen Håndbolds direktør, Thomas Christensen.

Eliteklubberne i Nordjylland har lov til at træne som normalt, men opfordres til at holde sig inden for egen kommunegrænse.

Det gør det selvsagt umuligt at afvikle kampe, så længe de nye restriktioner gælder.

- Hvem skal de spille kampe imod? Der er jo ikke nogen kommuner, hvor der er mere end et hold, konstaterer Thomas Christensen.

Foreløbig gælder restriktionerne frem til 3. december, og der kommer til at gå en rum tid, før Vendsyssel igen kan spille kampe.

I december ligger ligaen nemlig stille og overlader scenen til EM-slutrunden, der efter planen skal afvikles i Danmark og Norge.

Det er ikke besluttet, hvornår de udskudte kampe skal afvikles. Det kan blive en svær øvelse at finde en ledig kamptermin til opgøret mod Odense.

Fynboerne deltager i denne sæson i Champions League og har derfor i forvejen et stramt program.