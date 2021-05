Coronaramt klub vinder kamp uden målmand og indskiftere

På grund af et udbrud af coronavirus måtte holdet fra Buenos Aires undvære 20 mand og havde derfor blot 11 markspillere til rådighed til en gruppekamp mod Independiente fra Colombia.

River Plate spillede sig natten til torsdag videre til ottendedelsfinalerne i Copa Libertadores med et særdeles amputeret hold.

Alligevel lykkedes det at vinde 2-1 i kampen, der foregår på øverste niveau i Sydamerika.

Samtlige fire målmænd i River Plate-truppen var blandt de udelukkede spillere, og den argentinske klub havde op til kampen fået afvist at registrere yderligere to målmænd af det sydamerikanske forbund.

Derfor startede midtbanespilleren Enzo Perez i målet for River Plate, men heldigvis for værterne fik han ikke så meget at se til.

Det argentinske storhold bragte sig i front med 1-0 allerede efter tre minutter, og det blev 2-0 efter kun seks minutter.

Den tidligere føring betød, at River Plate-spillerne kunne økonomisere lidt med kræfterne, hvilket sikkert også var en fordel, da River Plate-bænken var tom for udskiftere.

De colombianske gæster fra Independiente reducerede til 1-2 med et kvarter tilbage.

Selv om der fortsat mangler en enkelt spillerunde i gruppefasen, er River Plate sikker på at avancere til ottendedelsfinalerne i Copa Libertadores, der er Sydamerikas svar på Champions League.

River Plate vandt senest turneringen i 2018.