Coronaramt Silkeborg kører Vendsyssel over

I den seneste runde scorede den 21-årige midtbanespiller hattrick for Silkeborg, og lørdag var han med to mål stærkt medvirkende til 4-1-sejren hjemme over Vendsyssel FF i en kamp, hvor Silkeborgs Emil Holten også scorede to gange.

De tre point sendte Silkeborg på andenpladsen i rækken med 21 point og fem point op til Viborg, og Magnus Mattsson har nu scoret ni gange i sæsonens første ti runder.

Silkeborg fik ellers ikke den bedst tænkelige optakt til opgøret med ni personer registreret som smittede med coronavirus.

Cheftræner Kent Nielsen var i forvejen smittet, hvilket også gjaldt spillerne Rasmus Carstensen, Sebastian Jørgensen, Svenn Crone, Pelle Mattsson og Jeppe Gertsen.

Lørdag kom det så frem, at også midtbanespilleren Stefán Teitur Thórdarson, reservemålmand Stan van Bladeren og holdleder Kasper Jensen er smittede.

Silkeborg formåede dog både at have spillere klar på banen og ledere på sidelinjen, og da proceduren omkring de smittede i klubben havde fulgt Divisionsforeningens protokol, så kunne kampen afvikles søndag.

Her indledte Emil Holten målfesten for Silkeborg efter et kvarter, da han blev spillet fri med en fiks aflevering, og angriberen hamrede bolden i mål og hjemmeholdet foran 1-0.

Stillingen holdt til pausen, og kort inde i anden halvleg stemplede Magnus Mattsson så ind, da han strøg igennem og med en flad afslutning sendte bolden i kassen til 2-0.

Efter en time fik hjemmeholdet tilkendte et direkte frispark, og Mattsson lagde bolden til rette og tordnede den efterfølgende i mål med en drømmescoring af anføreren.

Med et kvarter igen fik Ali Messaoud reduceret for gæsterne, men Emil Holten nåede også to scoringer i kampen, da han efter et indlæg med brystet fik dirigeret bolden i mål til 4-1.

HB Køge og Skive spillede tidligere søndag 0-0.