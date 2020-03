Coronaramt NBA-stjerne: Tog det ikke seriøst nok

NBA-stjernen Rudy Gobert erkender, at han ikke tog risikoen for coronavirus seriøst nok.

Verdens bedste basketball-liga, NBA, lukkede i den forgangne uge ned, da det kom frem, at Utah Jazz-stjernen Rudy Gobert var smittet med coronavirus.

To dage forinden havde franskmanden joket med fremmødte journalister på et pressemøde og rørt ved en stribe af deres mikrofoner med sine hænder.

Den opførsel fortryder han nu.

- Jeg ville ønske, at jeg havde taget det mere seriøst. Og det vil jeg håbe, at alle andre gør, for så vi kan klare det sammen, siger han i en video, som NBA har lagt op på Twitter.

Mens hele ligaen er sat på pause, kæmper 27-årige Gobert for at komme til hægterne igen oven på sygdommen.

- Jeg har fået det lidt bedre hver dag takket være sundhedspersonalet i Utah og Oklahoma City, siger han og kommer derefter med gode råd til at undgå at blive smittet.

Efter at Gobert blev konstateret smittet, kom det frem, at også holdkammeraten Donovan Mitchell var ramt af coronavirus.

Det er endnu uvist, hvornår NBA-sæsonen genoptages, men ifølge ESPN-journalisten Adrian Wojnarowski kan der gå tre måneder, før der igen er basketball fra den nordamerikanske liga på programmet.