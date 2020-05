Coronaramt Köln-trio tester negativ og er klar til comeback

To spillere og en fysioterapeut fra bundesligaklubben FC Köln kan genoptage arbejdet på torsdag, når deres coronakarantæne ophører.

En ny testrunde har vist, at trioen ikke længere har virus i kroppen. Dermed har de tre ansatte grønt lys til at vise sig i klubben, efter at den obligatoriske 14 dages isolationsperiode er overstået.