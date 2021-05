Coronaplaget OL-vært forlænger undtagelsestilstand

- Det generelle smittetryk er fortsat meget højt. Med det in mente mener vi, det er nødvendigt at forlænge undtagelsestilstanden, siger den ansvarlige minister, Yasutoshi Nishimura, fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Et udvalg har godkendt en forlængelse frem til 20. juni, som regeringen ventes at gøre officiel senere fredag.

Det vil sige, at undtagelsestilstanden i OL-værtsbyen tidligst vil ophøre, en god måneds tid før den olympiske flamme tændes 23. juli.

Japan halter efter mange andre lande i forhold til vaccinationshastigheden af befolkningen, og landet er i øjeblikket ramt af en fjerde bølge af højt smittetryk i flere regioner - blandt andet i hovedstaden Tokyo.

Mange steder er sundhedssystemet hårdt belastet, og det frygtes, at OL vil være med til at presse systemet yderligere.

Den nuværende undtagelsestilstand stod til at udløbe, når maj blev til juni. Det bliver ikke tilfældet nu.

Det betyder blandt andet, at restauranter og barer fortsat skal lukke tidligt, og at der ikke må sælges alkohol.

Meningsmålinger har vist, at et stort flertal i befolkningen ønsker legene aflyst eller udsat igen. Derudover har et medie, som selv er sponsor for OL i Tokyo, opfordret arrangørerne til at aflyse.

Arrangørerne holder dog fast i, at legene kan arrangeres sundhedsmæssigt forsvarligt, med de mange tiltag og restriktioner man har lavet. Blandt andet kan der ikke komme udenlandske fans til OL.