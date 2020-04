Coronakrisen udsætter Formel 1-sæsonen yderligere

Således er det canadiske Formel 1-grandprix, der skulle have indledt sæsonen i juni, blevet udsat.

Formel 1-fans må som følge af den globale coronakrise vente yderligere med at få 2020-sæsonen skudt i gang.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det havde været en ære at være vært for det første løb i 2020-kalenderen, men vi er kede af at måtte udsætte, lyder det fra arrangøren.

I forvejen var sæsonens otte første Formel 1-grandprixer aflyst eller udskudt på ubestemt tid. Det drejer sig om grandprixer i Australien, Bahrain, Vietnam, Kina, Holland, Spanien, Monaco og Aserbajdsjan.

Det var hensigten, at grandprixet i Montreal så ville blive det første 14. juni, men det var altså også for optimistisk.

Det næste grandprix, der er planlagt i kalenderen, er det franske af slagsen 28. juni, men da Frankrig er hårdt ramt af mange coronasmittede og døde, er det tvivlsomt, om datoen får lov at blive stående.