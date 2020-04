Coronakrise udsætter VM-forsvar i sværvægtsboksning

Dermed kan britiske Anthony Joshua fortsat tilbringe hele sommeren som indehaver af VM-titlerne i sværvægt i de tunge forbund IBF, WBA og WBO.

VM-titelkampen mellem 30-årige Joshua og 38-årige Pulev skulle være bokset for fulde gardiner på Tottenham Hotspur Stadium, men det har coronapandemien på verdensplan altså nu sat en stopper for.

Ifølge Reuters arbejder promotor Matchroom Boxing på at finde en ny dato for at afvikle kampen.

- Der bliver arbejdet på at finde en ny dato, og vi fortsætter med at undersøge muligheden for, at kampen kan foregå på Tottenham Hotspur Stadium, skriver Matchroom Boxing i en meddelelse.

Udskydelsen af boksekampen kommer ikke som den store overraskelse, da det muligheden 20. marts blev luftet af Joshuas promoter, Eddie Hearn, til Sky Sports.

Tottenham Hotspur Stadium er hjemmebane for Tottenham i Premier League, og kampen var derfor oprindeligt planlagt til at blive afviklet, når Premier League i fodbold efter planen var spillet færdig.

Coronakrisen har dog også sat en stopper for engelsk fodbold i øjeblikket, og derfor er planlægningen af de store sportsarrangementer generelt et stort puslespil i øjeblikket.