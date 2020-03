Coronakrise sender slovakisk topklub under administration

MSK Zilinas eksistens hænger i en tynd tråd. Den slovakiske topklub er blevet sat under administration og er under afvikling.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I et forsøg på at holde sig oven vande rent økonomisk var klubbens spillere ifølge målmand Dominik Holec blevet bedt om at gå 80 procent ned i løn, men det takkede de nej til.

- Vi modtog en forespørgsel fra klubben, som vi ikke var enige i, siger en af klubbens nu tidligere spillere, Miroslav Kacer, ifølge AFP til det slovakiske medie SME.

- Men vi ville gerne indgå et kompromis. Vi vidste ikke, at klubben ville erklære sig insolvent.

Det hele er endt med, at 17 spilleres kontrakter er blevet ophævet. Det drejer sig blandt andre om nogle af de bedst betalte, samt dem hvis kontrakter stod til at udløbe inden for det næste år.

Zilina har stadig planer om at spille sæsonen færdig, hvis den skulle blive startet op igen.

- De unge spillere, der har vist vilje og solidaritet, vil få deres chance, skriver klubben på sin hjemmeside ifølge AFP.

Zilina indtager i øjeblikket andenpladsen i den slovakiske liga, som klubben syv gange tidligere har vundet. Senest i 2017.

I 2017 blev Zilina slået ud af Champions League-kvalifikationen af FC København. Kort efter købte FCK forsvarsspilleren Denis Vavro i den slovakiske klub. Han har siden forladt den danske hovedstadsklub.

Den tidligere Esbjerg-målmand Martin Dúbravka kom i 2014 til den vestjyske klub fra Zilina.

Samuel Mraz, som Brøndby i øjeblikket lejer i italienske Empoli, har også en fortid i den slovakiske klub.