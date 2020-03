Bjarne Riis havde store visioner for satsningen med Virtu Cycling, men projektet fik aldrig rigtig luft under vingerne, og nu lukker det. (Arkivfoto)

Coronakrise giver dødsstødet til Riis' cykelprojekt

Rigmanden Lars Seier Christensen meddeler på Facebook, at virksomheden Virtu Cycling, som han har sammen med Bjarne Riis og Jan Bech Andersen, har påbegyndt en nedlukning.

Kun engagementet i cykelholdet NTT føres videre.

- Stort set alle aktiviteter i form af cykelrejser, corporate forløb, events og netværk er på vej mod aflysning i de kommende måneder, og der er ikke udsigt til forbedring relativt langt ud i fremtiden, skriver han på Facebook.

- Da virksomheden i forvejen igennem en længere periode ikke har leveret tilfredsstillende resultater, mener vi ikke, det giver mening for hverken medarbejderne eller ejerne at kæmpe videre imod de forværrede omstændigheder - det er bedre for alle at komme videre.

Virtu Cycling ejer også omkring en tredjedel af det sydafrikanske World Tour-hold NTT, hvor Bjarne Riis er øverste sportslige ansvarlige. Kun aktiviteterne i det cykelhold drives videre.

Der var ellers visioner i rigelige mængder, da Riis i 2016 lancerede projektet sammen med den tidligere Saxo Bank-ejer Lars Seier Christensen.

Et dansk herrehold på kontinentalniveau, som senere skulle have en overbygning med et World Tour-hold samt et damehold på World Touren. Det var den sportslige del af det.

Derudover skulle virksomheden tjene penge til driften af holdene gennem aktiviteter som cykelrejser, netværk med videre. Senere kom også Brøndby-ejer Jan Bech Andersen ind i ejerkredsen.

Men begge cykelhold lukkede med udgangen af 2019, mens Riis og co. købte sig ind på NNT-holdet. Og nu får resten af Virtu-selskabet altså dødsstødet.

- Virtu Cycling har derfor med øjeblikkelig virkning igangsat en nedlukning og afvikling af koncernens samlede aktiviteter. Dags dato er hovedparten af de 21 medarbejdere i Virtu Cycling blevet opsagt, skriver Lars Seier Christensen.

- Og alle aktiviteter vil i den kommende tid blive lukket ned og afviklet på en måde, så eksisterende forpligtelser overholdes.