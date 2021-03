Coronakrise giver Parken stort underskud i 2020

Parken, der driver fodboldklubben FC København, havde et underskud på 289 millioner kroner før skat i 2020.

Corona-nedlukningen i det meste af 2020 får en stor del af skylden for de røde tal.

Pandemien har betydet, at FCK ikke har været i stand til at udnytte gæstekapaciteten på tribunerne i Parken. Det samme gør sig gældende for Lalandias feriecentre.

Samlet set faldt omsætningen i Parken med 35 procent fra 835,1 millioner kroner til 541,7 millioner kroner.

Det store fald i omsætningen var forventet, og det samme var underskuddet på 289 millioner kroner.

På forhånd havde Parken meldt ud, at selskabet forventede et minus på mellem 280 og 310 millioner kroner.

Ud over coronakrisen bød 2020 også på store ændringer i FCK, hvor manager Ståle Solbakken blev fyret i oktober og erstattet med den nuværende cheftræner, Jess Thorup.

Store dele af staben omkring superligaholdet blev samtidig skiftet ud.

Generelt er der igen kommet tro på fremtiden i Parken.

I det igangværende regnskabsår forventer selskabet fremgang. Der er således forventninger om en omsætning på 1050 til 1200 millioner kroner i det igangværende regnskabsår.

Det budgetteres samtidig med, at FC København kvalificerer sig til gruppespillet i Europa League.

Forventningerne er, at Parken vil komme ud med et positivt resultat i 2021 på mellem 0 og 75 millioner kroner.

Parken skriver dog, at forventningerne er behæftet med meget stor usikkerhed, da coronakrisen fortsat begrænser forretningsmulighederne i både FCK og Lalandia.