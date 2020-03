Coronakrise bliver dødsstødet for Riis' cykelprojekt

- Stort set alle aktiviteter i form af cykelrejser, corporate forløb, events og netværk er på vej mod aflysning i de kommende måneder, og der er ikke udsigt til forbedring relativt langt ud i fremtiden, skriver han på Facebook.

- Da virksomheden i forvejen igennem en længere periode ikke har leveret tilfredsstillende resultater, mener vi ikke, det giver mening for hverken medarbejderne eller ejerne at kæmpe videre imod de forværrede omstændigheder - det er bedre for alle at komme videre.

Virtu Cycling ejer også omkring en tredjedel af det sydafrikanske World Tour-hold NTT, hvor Bjarne Riis er øverste sportslige ansvarlige. Kun aktiviteterne i det cykelhold drives videre.