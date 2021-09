Coronakontrovers fører til skandaløse scener i fodboldbrag

En af de største skandaler i sydamerikansk landsholdsfodbold i nyere tid udfoldede sig søndag aften dansk tid i mødet mellem ærkerivalerne Brasilien og Argentina.

VM-kvalifikationskampen blev således afbrudt efter kort tid på grund af uenighed om, hvorvidt fire argentinske spillere har levet op til Brasiliens coronakarantæneregler for indrejse fra England.

Kampen nåede at blive sat i gang, og de tændte spillere kom også op at toppes et par gange, inden det hele kulminerede i skandaløse scener, da ansatte fra Brasiliens nationale sundhedstilsyn, Anvisa, trådte ind og afbrød kampen.

Myndighederne mener, at fire argentinske spillere fra Premier League i England ikke har opfyldt karantænereglerne i Brasilien og ikke burde spille.

Ifølge de brasilianske coronaregler er det ikke tilladt for rejsende, der inden for de seneste 14 dage har været i Storbritannien, Sydafrika eller Indien, at komme ind i landet, med mindre de er brasilianske statsborgere eller har permanent opholdstilladelse.

Tre af de argentinske spillere var på banen fra start, og efter endnu en kontrovers mellem nogle spillere endte det med, at spillet blev afbrudt efter blot fem minutter.

Argentinas spillere gik i omklædningsrummet, og selvom anfører Lionel Messi og landstræner Lionel Scaloni forsøgte at komme op og snakke med den brasilianske delegation, blev der ikke fundet en løsning.

- Hvorfor startede de kampen for at stoppe den efter fem minutter? Vi har været på stadion i en time. De kunne have fortalt os det, kunne Messi høres sige under forvirringen, der blev fanget af tv-kameraer.

Messi og Scaloni vendte siden tilbage til Argentinas omklædningsrum.

En time efter at kampen var blevet fløjtet i gang, kunne Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) så oplyse, at kampen var blevet suspenderet.

I en udtalelse sent søndag siger Anvisa, at tilsynet før kampen havde fået meldinger om, at de fire argentinske spillere ikke havde givet korrekte oplysninger i henhold til coronareglerne ved ankomsten til Brasilien fra England.

Anvisa oplyser videre, at de fire spillere derfor blev advaret om regelbruddet i god tid og bedt om at gå i isolation, men at dette blev ignoreret af den argentinske delegation.

Brasiliansk politi blev derfor sendt afsted for at håndhæve reglerne, men deres arbejde blev "forpurret", lyder det.

Omvendt skriver argentinske medier, at Det Argentinske Fodboldforbund havde clearet med både Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), at spillerne gerne måtte deltage.

Præsidenten for Brasiliens Fodboldforbund, Ednaldo Rodrigues, siger efter kampen, at han er "forarget" over scenerne søndag aften.

- Med al respekt for Anvisa, så kunne de have løst det her problem tidligere og ikke ventet på, at kampen skulle starte, siger han.

Der er endnu ikke blevet meldt noget ud om, hvornår kampen eventuelt vil skulle spilles færdig, eller hvad der nu skal ske.

Det bliver nu op til Fifa at afgøre, skrev Conmebol søndag i en udtalelse.

Fodboldmediet Goal.com skriver natten til mandag dansk tid, at det argentinske landshold allerede har forladt Brasilien.