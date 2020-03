Coronafrygt aflyser judoturnering for danske OL-håb

Tre danske judokæmpere må se langt efter en tur til Marokko, der kunne have sikret dem vigtige point i OL-kvalifikationen.

Det Internationale Judoforbund (IJF) har besluttet at aflyse kvalifikationsstævnet Rabat Grand Prix 2020 i Marokkos hovedstad på grund af frygten for coronavirus.

Det skriver forbundet på sin hjemmeside.

Aflysningen sker, efter at de marokkanske myndigheder har aflyst alle internationale sportsbegivenheder, udstillinger og offentlige samlinger i landet som konsekvens af det potentielt dødelige virus.

De danske judokæmpere Lærke Olsen, Emilie Sook og Mathias Madsen skulle have deltaget i stævnet.

Det ærgrer førstnævnte, at hun ikke får mulighed for at hente point i OL-kvalifikationen.

- Det er selvfølgelig enormt frustrerende, at man i slutningen af en OL-kvalifikation får frataget muligheden for at opnå flere point, når man har brug for det.

- Men det er ude af min egen kontrol, og jeg må fokusere på de stævner, der ligger fremme, siger Lærke Marie Olsen ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge avisen ligger hun i øjeblikket nummer 37 på listen i OL-kvalifikationen, hvor de bedste 30 kommer med til Tokyo.

De tre kæmpere er i øjeblikket i Nymburk i Tjekkiet på træningslejr.