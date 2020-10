Coronafri Cort skal køre sig i form til frie Vuelta-tøjler

For Magnus Cort (EF) bliver det første løb, siden han 15. september måtte stemple ud af feltet for en stund, da han havde afleveret en positiv coronatest.

Det kostede blandt andet VM-deltagelsen.

Egentlig var han symptomfri og frisk, så han kunne træne, men det frarådes, da træning giver større risiko for at få problemer med sygdommen, fortæller han.

Derfor har optakten ikke været optimal for den 27-årige bornholmer, men han møder spændt og fortrøstningsfuld op til Vueltaen.

- Det går nogenlunde. Formen er på vej tilbage igen. Jeg kunne godt have tænkt mig et par uger mere at træne i, men jeg tror, formen er fin, og så kan jeg forhåbentlig køre mig til det sidste i den første uge, siger Cort.

Da starten i Holland måtte sløjfes grundet coronapandemien, blev løbet forkortet fra 21 til 18 etaper.

Det er umiddelbart ærgerligt for Cort, som måske skal bruge lidt tid på at køre benene varme, men omvendt passer det ham godt, at de tre første etaper er voldsomt kuperede og alligevel for hårde til, at han skal blande sig fremme.

Her skal klassementfolkene allerede måle formen mod hinanden, og det passer Cort glimrende.

- Det er meget dejligt. Der er altid nogen, som bliver skilt fra, fordi de ikke kan være med, og det tager lidt af trykket i feltet, i forhold til hvis du kører en første uge, hvor de fleste hold har en tro på, at de kan køre med og sidder og skubber sig frem i feltet og i finalen, siger EF-danskeren.

- Når klassementet ligesom har sat sig, er der nogle hold og ryttere, som har indset, at de ikke skal køre klassement.

Efter de tre etaper håber Cort, at han er ved at have fundet benene. For så er der lagt op til, at han kan jagte etapesejre.

- Det får jeg helt sikkert lov til, tror jeg. Hvis benene er gode, skal jeg nok få lov til at forsøge mig i nogle udbrud, de dage der er muligheder i det, lyder det fra Cort.

- Hvis vi pludselig har en med fremme i klassementet, er det klart, at vi får fokus på det, men det er ikke det, vi går ind med som førsteprioritet. Så som udgangspunkt har jeg en meget fri rolle.

Selv om han stadig er underlagt de skrappe restriktioner og protokoller, som hele feltet og folk omkring løbet er, behøver han som tidligere smittet ikke at bekymre sig om at rage corona til sig igen.

Han skal jagte sejre i løbet, hvor han i 2016 for alvor brød igennem på den store scene med to etapesejre.

De øvrige danskere til start er Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Michael Mørkøv (Quick-Step), Michael Valgren (NTT) samt Trek-folkene Niklas Eg ogAlexander Kamp.