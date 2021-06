Coronaen viser sit grimme fjæs før EM

Natten til onsdag nåede Spanien også op på to coronatilfælde, da forsvarsspilleren Diego Llorente røg i coronafælden.

Spanien og Sverige har isoleret spillere, indkaldt erstatninger til træninger og overholdt alle regler, mens de holder vejret før EM-starten fredag.

Yussuf Poulsen ærgrer sig på Spanien og Sveriges vegne, men er lettet over, at det endnu ikke har ramt den danske EM-trup.

- Vi har rigtig godt styr på det i lejren. Det har vi haft i snart et år, hvor vi har været samlet flere gange under corona. Vi er godt instruerede, så det ikke sker, siger Leipzig-angriberen.

Forleden aften ville to børn tæt på spillerne på Hotel Marienlyst, men blev afvist som så mange andre.

- Vi havde en situation en aften med to børn, der fik lov til at tage en selfie gennem en rude i stedet for at få en underskrift.

- Vi kom hjem fra træning, og der stod to børn, der gerne ville have en autograf. Så måtte vi gøre det på en anden måde, forklarer Yussuf Poulsen.

Der er strikse regler for spillerne på hotellet. Der er bestemte ruter ned til spisning, minimum to meters afstand til andre gæster samt faste bobler i spillertruppen.

- Vi forsøger at skærme os så meget som muligt fra kontakt. Hotellet har været gode til at instruere gæsterne i, at vi desværre ikke kan komme tæt på dem, siger Yussuf Poulsen.

Landstræner Kasper Hjulmand oplyser, at landsholdet har visse områder af hotellet for sig selv.

- Vi har fire steder. Alle de andre steder er transportområder, og der står vagter overalt på hotellet. Vi kan godt gå fra et sted til et andet og møde andre, men vi går bare forbi, og der er mindst to meters afstand.

- Vi skal gå uden om og må ikke stoppe op. Gæster får at vide, at der ikke er noget, der hedder selfies og autografer. Vi opholder os de steder, der kun er vores, siger Kasper Hjulmand.

De kedelige svenske og spanske nyheder øger Kasper Hjulmands tillid til, at landsholdet håndterer pandemien godt med indtil videre nul smitte i landsholdslejren i Helsingør.

- Det er en reminder om, at det ikke er ovre, og hvor skrøbelige tingene er. Vi har været meget restriktive over for spillerne og sagt, at vi kører denne boble, som vi har gjort de andre gange også.

- Jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at det er det rigtige, vi gør, siger Kasper Hjulmand.

At undgå at blive ramt af corona er blevet en vigtig del af forberedelsen og optimeringen ved EM ifølge træneren.

- Det er et konkurrenceelement i en slutrunde, at vi ikke bliver ramt af det skidt.

- Der er nogle, der er vaccinerede, så de har mindre bekymringer. Jeg er sgu bekymret for de trupper, hvor det kan begynde at rulle med tilfælde.

- Men i forhold til EM kan det godt være skævt, og det kan godt komme til at have en afgørende indflydelse på dette EM, siger han.

Danmark spiller lørdag sin første EM-kamp mod Finland.