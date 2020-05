Corona udsatte Koemans hjertekontrol før hjerteanfald

Den tidligere forsvarslegende og nuværende landstræner for Holland, Ronald Koeman, fik i starten af maj foretaget et hjerteindgreb, efter at han blev dårligt tilpas og blev kørt på hospitalet i ambulance.

Men det kunne måske have været taget mere i opløbet, hvis det ikke havde været for en aflyst kontroltid få uger forinden, fortæller han i et tv-interview med RTL ifølge Reuters.