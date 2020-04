Corona udsætter EM i halv ironman i Helsingør

Mesterskabet skulle 21. juni have været afholdt i Helsingør, men det er nu ændret på grund af coronakrisen.

Triatler fra ind og udland skulle være strømmet til Nordsjælland denne sommer for at deltage i EM i Ironman 70.3.

Det oplyser arrangøren i en pressemeddelelse og i en meddelelse på ironman.com.

- På nuværende tidspunkt kan vi bekræfte, at Ironman 70.3 European Championship Elsinore ikke kan finde sted som planlagt den 21. juni, skriver arrangøren på hjemmesiden.

Atleter skal på en halv ironman svømme 1,9 kilometer, cykle 90 kilometer og løber en halvmaraton på 21,1 kilometer.

Arrangøren oplyser, at man arbejder på at finde en ny dato, og at man vil informere om dette inden 30. april.

Eventen er arrangeret af The Ironman Group, som i en pressemeddelelse oplyser, at en lang række af arrangørens løb er aflyst i juni.

Det gælder ud over EM i Helsingør også for 13 øvrige triatlon-arrangementer, som var planlagt i juni, men som ikke kan afholdes.

- Mandag har vi aflyst 14 løbsserier i Europa og Sydafrika på grund af den globale Covid-19-pandemi. Alternative datoer vil blive givet til atleterne hurtigst muligt, skriver The Ironman Goup i mailen.