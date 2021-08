Corona tvinger FCM ud i puslespil før CL

For mens vaccineeffekterne afspejler sig i et mere og mere åbent samfund, er coronavirus stadig en trussel mod elitesportshold, der risikerer at blive sportsligt handikappede af smitteudbrud.

Trods coronaudfordringen vælger Bo Henriksen at bevare optimismen.

- Vigtigst af alt er, at vi går ud til den her kamp med et positivt mindset. Vi kigger selvfølgelig på det hold, vi har, men jeg synes, at vi står okay, i forhold til hvordan vi vil gøre det, siger træneren.

Bo Henriksen øjner muligheden for at rose nogle af de spillere, der har steppet op i andres fravær.

- En spiller som Raphael Onyedika er kommet ind på midtbanen. Han er i den grad trådt i karakter og har ikke bare vist sig som en fuldgod erstatning for nogle af dem, som er ude med corona, men været katalysator for, hvad vi går og laver.

- Der er rigtig mange, som er inde i et rigtig godt forløb, selv om andre er ude. Sådan er livet. Jeg ser det som en mulighed for at for få nogle andre oplevelser og input, siger Bo Henriksen.

Selv om corona har fyldt meget hos FCM-truppen de seneste dage, giver Bo Henriksen udtryk for, at klubben er ved at have "totalt styr på smitten".

- Jeg har aldrig oplevet noget, der er så professionelt inden for de sidste ti dage. Vi er blevet testet konstant. Jeg har så ondt i næsen og munden og alle mulige andre steder, fordi vi har fået pinde overalt, siger han.

En anden træner, der har skullet administrere et coronaramt sportshold, er tidligere træner for Bakken Bears Steffen Wich. Tilbage i november sidste år manglede klubben hele otte spillere op til et vigtigt Champions League-opgør.

På trods af at han er enig i, at man ikke kan gøre andet end at tage udfordringen i strakt arm, kan opgaven virke uoverskuelig.

- Det er forfærdeligt på flere niveauer. Du står i en situation, hvor du bruger rigtig mange kræfter på at finde ud af, hvem der skal spille, og hvornår spillerne kan komme tilbage. Det er meget frustrerende i elitesport.

- Jeg vil sammenligne det med, at man sender sine børn i skole med et penalhus uden blyantspidser, passer og vinkelmåler. Der mangler et eller andet. Skoledagen skal nok gå, men det er ikke optimalt. Du kan ikke løse alle opgaver, siger Steffen Wich.

Og det er ikke kun på et personligt plan, der skal arbejdes. Der er også en trup, der skal motiveres, når det står skidt til.

- Det bedste middel er selvfølgelig at vinde sine kampe, men det er en rigtig svær proces at få overbevist hele miljøet om, at det er sådan, det er, og at vi må få det bedste ud af det, siger den tidligere Bakken Bears-træner.

Det coronaramte FC Midtjylland-hold er bagud 0-3 fra det første opgør mod PSV. Returkampen i Herning begynder tirsdag klokken 20.