Corona-mistanke udsætter hviderussiske fodboldkampe

Der er tale om et opgør i landets bedste række mellem FC Minsk og Neman Grodno, samt et i næstbedste række mellem Arsenal Dzerzhinsk og Lokomotiv Gomel.

Mistanke om coronasmittede spillere har betydet, at to fodboldkampe i Hviderusland er blevet udsat.

Hviderusland er det eneste land i Europa, hvor der er blevet spillet fodbold under stort set hele coronapandemien. Det har givet landets liga en hel del ekstra opmærksomhed, mens stort set alle andre ligaer har været sat på pause.

Årsagen er, at præsident Aleksandr Lukasjenko, der har stå i spidsen for landet siden 1994, tager meget let på coronapandemien.

Han har tidligere omtalt frygten for coronapandemien som en "psykose" og udtalt, at Covid-19 kan klares med vodka, en tur i sauna eller ishockey.

24.000 hviderussere er bekræftet smittet med coronavirus, som officielt har ført til lidt mere end 130 dødsfald i landet.