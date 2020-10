Corona koster Barcelona omkring 200 millioner euro

I september præsenterede en gruppe af den spanske fodboldklubs medlemmer over 20.000 underskrifter fra andre medlemmer for at udløse et mistillidsvotum mod klubpræsident Josep Maria Bartomeu.

Der er ikke meget, der kører for FC Barcelona for tiden.

Mandag har klubben så præsenteret regnskab for seneste sæson, hvor det står klart, at coronapandemien er skyld i et underskud på 97 millioner euro. Det fremgår af klubbens hjemmeside.

Omsætningen for sæsonen landede på 855 millioner euro, hvilket var en del under de 1047 millioner euro, som klubben havde forventet før sæsonen.

Klubben ender derfor med et underskud for sæsonen 2019/2020 svarende til 721,7 millioner kroner. Barcelona havde inden sæsonen forventet et overskud på 11 millioner euro svarende til 81,8 millioner kroner.

Det lykkedes klubben at nedbringe sine omkostninger med 74 millioner euro, blandt andet på grund af den aftale der blev indgået med spillerne om at gå 70 procent ned i løn.

Også den kommende sæson, forventer klubben, bliver kraftigt påvirket af coronavirusset, der blandt andet stadig medfører, at klubberne ikke må lukke tilskuere ind på sit stadion.

Budgettet for sæsonen 2020/21 mangler fortsat at blive godkendt, men Jordi Moix, der er en af klubbens vicepræsidenter, gav på et pressemøde mandag et estimat, der lød på 791 millioner euro i forventet omsætning.

FC Barcelona estimerer, at havde det ikke været for covid-19 havde omsætning landet på 1059 millioner euro i sæsonen 2019/20, hvilket ville have været rekord for klubben.

Søndag spillede catalonierne 1-1 mod Sevilla på hjemmebane. Klubben har syv point efter tre kampe.