Corona-karantæne aflyser Brøndbys CL-kamp i Norge

Champions League-kampen mellem Brøndby og Vålerenga torsdag aften er aflyst.

Det skriver den norske klub på sin hjemmeside.

Beslutningen er truffet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), efter at de norske sundhedsmyndigheder har sat de gæstende Brøndby-spillere i corona-karantæne.

Årsagen er, at en Brøndby-spiller i forbindelse med mandagens træning afgav en coronaprøve, der viste sig at være positiv.

De holdkammerater, der deltog i mandagstræningen, betragtes som nære kontakter. Derfor kan de ikke spille kampen.

Hos Vålerenga ærgrer man sig over, at kampen ikke bliver spillet som planlagt.

- Det vigtigste er hensynet til sundheden for alle, der er involveret i fodboldkampen, og derfor har vi forståelse for, at beslutningen er taget, siger daglig leder Morten Grødahl til klubbens hjemmeside.