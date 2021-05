Corona får forbund til at suspendere Copa América i Argentina

Oprindeligt skulle turneringen for første gang i sin 105 år lange historie have været delt mellem Colombia og Argentina, men på grund af voldsomme regeringsprotester i Colombia besluttede Conmebol i sidste uge at fratage landet værtskabet.

I øjeblikket overvejes andre tilbud om afholdelse af turneringen, oplyser Conmebol søndag.

- I betragtning af de nuværende omstændigheder har Conmebol besluttet at suspendere planlægningen af Copa América i Argentina, skriver fodboldforbundet på Twitter.

- Conmebol evaluerer tilbud fra andre lande, der har vist interesse for at være vært for den kontinentale turnering.

En meningsmåling offentliggjort i Argentina fredag viste, at 70 procent af de adspurgte i målingen er imod at afholde turneringen, eftersom at landet i øjeblikket oplever den hidtil værste smittebølge under pandemien.

To uger før Copa Américas planlagte start er Argentina midt i en ni dage lang nedlukning i et forsøg på at begrænse smitten.

Samtidig sætter landet dagligt rekord i antallet af nye smittetilfælde.

Turneringen, der på grund af coronakrisen blev udskudt fra 2020 til i år, begynder 13. juni, og der spilles finale 10. juli.

Det seneste mesterskab i 2019 blev vundet af værtsnationen Brasilien.