Corona får Tjekkiet til at trække sig fra håndbold-VM

Tjekkiets herrelandshold trækker sig fra håndbold-VM i Egypten på grund af coronavirus i truppen.

Det skriver flere tjekkiske medier, deriblandt sport.cz og lidovky.cz.

Udmeldingen kommer blot et døgn, før turneringen skydes i gang, når værterne fra Egypten møder Chile i åbningskampen.

I alt 12 spillere i den tjekkiske VM-trup er testet positiv for coronavirus.

- I dag er vi kommet til den konklusion, at vi ikke længere kan se lyset for enden af tunnelen, siger landstræner Jan Filip på et pressemøde.

Formand for det tjekkiske forbund, Daniel Curda, slår samtidig fast, at det ikke var muligt at samle et reservehold.

- Af de 21 spillere, som vi mente var de bedste, kunne 17 ikke deltage, siger han.

Tjekkiet var i gruppe med Egypten, Chile og Sverige, som var tjekkernes første modstander.

Den nu ledige VM-plads kan blive overtaget af Nordmakedonien, der er førstereserve.

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) bekræfter på sin hjemmeside, at Tjekkiet har trukket sig, og at Nordmakedonien er blevet tilbudt tjekkernes plads.

Nordmakedonien tilbydes pladsen, da holdet sluttede som nummer 15 ved EM i 2020.

Tjekkiet er langtfra den eneste nation, der bøvler med coronavirus kort før VM-starten.

Tidligere på tirsdagen kom det frem, at 18 spillere hos USA er testet positive for coronavirus. Onsdag bliver 12 amerikanske spillere dog sendt af sted mod Egypten.

Den danske VM-trup har også været ramt af et corona-afbud fra stregspilleren Henrik Toft Hansen.

Danmark stiller op som regerende verdensmester, efter at landstræner Nikolaj Jacobsens mandskab for to år siden vandt VM-titlen på hjemmebane i Danmark.

VM-slutrunden i Afrika har deltagelse af 32 nationer og er dermed det største i historien.