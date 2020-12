Corona efterlader blodrødt regnskab i Sønderjyske

Coronapandemien har ramt klubkasserne i dansk elitesport hårdt. Sønderjysk Elitesport er ingen undtagelse.

Selskabet, der står bag klubber i både Superligaen, Metal Ligaen, Herre Håndbold Ligaen og kvindernes 1. division i håndbold, kom ud af 2019/20-sæsonen med et underskud på 11,492 millioner kroner.

Det skriver Sønderjyske i en pressemeddelelse.

Det er især fodbolddelen af forretningen, der trækker selskabets økonomi ned. Sønderjyske Fodbold gav et underskud på 11,172 millioner.

Til gengæld gav både ishockey og damehåndbold overskud på henholdsvis 504.000 og 204.000 kroner. Herrehåndbold gav et underskud på 82.000 kroner.

- Det bliver et regnskabsår, vi aldrig glemmer, siger direktør i Sønderjyske Klaus Rasmussen i pressemeddelelsen.

- På grund af covid-19-pandemien blev ishockey- og håndboldsæsonerne afblæst før slutspillet, og fodboldsæsonen blev forskudt og færdiggjort i et nyt regnskabsår og på helt andre præmisser, end det vi er vant til og har budgetteret efter.

- Derfor har covid-19 naturligvis påvirket regnskaberne i negativ retning, og vi har virkelig haft brug for opbakningen for at få det hele til at løbe rundt, siger han.

Mens 2019/20-sæsonen i Sønderjyske næppe vil blive husket for en økonomisk optur, så nåede klubbens fodboldhold nye højder, da den vandt pokalturneringen efter en finalesejr over AaB.

Det skete dog efter skæringsdatoen for regnskabsåret 2019/20, 30. juni, så de økonomiske gevinster ved den triumf samt klubbens overlevelse i Superligaen tæller altså ikke med i regnskabet for sidste sæson.