Corona afblæser brasiliansk kamp få minutter før start

Ti spillere fra klubben Goia blev testet positive for corona, og svarene kom først, få minutter før kampen hjemme mod São Paulo skulle til at starte.

En af åbningskampene i den bedste brasilianske fodboldrække blev aflyst kort før kampstart sent søndag aften på grund af coronavirus.

Spillerne fra São Paulo, som havde rejst 900 kilometer for at spille premierekampen i byen Goiana, var allerede begyndt at varme op inde på banen, da beslutningen blev truffet.

Fredag blev spillerne fra Goia testet, da resultaterne fra prøver tidligere på ugen havde vist sig at være ugyldige.

Det betød, at svarene fra fredagens gyldige prøver først kom søndag lige op til kampstart.

Testsvarene viste, at hele ti spillere fra Goia var smittet. Heraf var otte af de smittede stamspillere fra Goias førsteholdstrup.

Den 37-årige stjerneback Dani Alves fra São Paulo var ikke tilfreds med situationen, da kampen blev afblæst.

- Jeg vil sige, at det er uacceptabelt, det der skete. Det er ansvarsløst, at vi skulle opleve det, vi blev udsat for.

- Vi må forbedre kommunikationen, så vi ved, om vi skal spille eller ej. Livet er det vigtigste, resten er meningsløst. Tak for ingenting, skriver Alves på Instagram.

São Paulo har dog tilkendegivet, at klubben bakker op om udsættelsen af kampen.

Brasilien er hårdt ramt af coronapandemien, som har kostet flere end 101.000 mennesker livet. Antallet af bekræftede smittetilfælde siden udbruddets begyndelse er nu over tre millioner i landet.

Kun USA har konstateret flere dødsfald og smittede som følge af Covid-19.