Andreas Cornelius tørner frem over ud for Trabzonspor, der blev nummer fire i den bedste tyrkiske fodboldrække i sidste sæson.

Cornelius vil vinde trofæer med sin nye tyrkiske klub

Andreas Cornelius glæder sig over skiftet til Trabzonspor og sigter efter at vinde pokaler med sin nye klub.

Den tyrkiske fodboldklub Trabzonspor meddelte mandag, at den har købt den danske landsholdsspiller Andreas Cornelius af italienske Parma.

Tirsdag er den 28-årige angriber blevet præsenteret på et pressemøde i kystbyen Trabzon ved Sortehavet.

- Jeg ser frem til at blive en del af holdet, opnå succes med mine holdkammerater og vinde trofæer, siger Andreas Cornelius i forbindelse med sin præsentation og noterer i samme ombæring, at klubben nyder stor opbakning:

- Selv om jeg kun har været her kort tid, kan jeg se, hvor loyale fansene er, og hvor meget de elsker klubben.

Cornelius scorede blot ét mål i 29 kampe for Parma i sidste sæson, men han har tidligere haft mere målrige sæsoner for den italienske klub og for FC København.

- Som angriber vil jeg altid gerne bidrage med mål. Det er ikke rigtigt at sætte et tal på, men jeg vil hver eneste minut, jeg får på banen, gøre mit bedste og kæmpe for fansene, siger Cornelius efter sit skifte til Trabzonspor.

Cornelius var i sommer en del af den danske EM-trup, og han fik spilletid i fire kampe under slutrunden. Han har i alt scoret 6 mål i 38 landskampe.

Handlen har været længe undervejs, afslører Trabzonspors klubpræsident, Ahmet Agaoglu.

- Det er nok den hårdeste transfer, vi har lavet i denne sæson. Vi startede i maj, men blev afbrudt to gange, siger Agaoglu uden at uddybe, hvorfor handlen blev forsinket.

64-årige Agaoglu bemærker desuden, at Cornelius er den anden dansker i Trabzonspors historie. Den tidligere landsholdsanfører Lars Olsen spillede for klubben i 1991/92-sæsonen.

- Olsen var med til at give os mange gode minder. Han var en spiller, som folk i vores alder fulgte og satte pris på med beundring, siger Agaoglu om den tidligere forsvarsgeneral.

Trabzonspor blev i sidste sæson nummer fire i den bedste tyrkiske række, Süper Lig.

Historisk har klubben vundet seks mesterskaber - dog senest i 1984 - samt ni pokaltitler.