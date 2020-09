Cornelius nyder Serie A-succes: Taktisk præg gør mig bedre

- Det sætter det da lidt i perspektiv, men det ændrer ikke så meget ved min følelse. Jeg måler mig ikke så meget med tidligere angriber, men de andre angribere i ligaen nu, og der synes jeg, at jeg har klaret mig godt, siger Andreas Cornelius.

Han har endda været udfordret af flere skader i løbet af sæsonen, men alligevel har han imponeret stort. Blandt andet blev det til to hattrick undervejs.

- Det har været en god sæson, selv om flere små skader har gjort det sværere, og jeg startede lidt langsomt, fordi jeg kom tilbage fra en lyskeskade og genoptræning.

- Jeg fik stille og roligt arbejdet mig ind i startopstillingen og scorede en masse mål. Det kan jeg kun være tilfreds med, siger Cornelius.

12 ligamål er ikke mindst imponerende taget i betragtning, at den 27-årige spids blot startede inde i 17 af sæsonens 38 kampe. Derudover blev han skiftet ind i ni opgør. Så hvad kan det ikke blive til med mere spilletid?

- Man kan vel prøve at gange op for at finde potentialet. Jeg er rigtig godt tilfreds med 12 mål med den spilletid, jeg har fået.

- I går så jeg en statistik, der viste, at jeg er ret effektiv målt på antallet af spilminutter, så det må jeg holde fast i og arbejde på fysikken, så jeg ikke render ind i lige så mange muskelskader, siger Cornelius.

Han har fundet sig godt til rette i Serie A, som han første gang prøvede kræfter med i sæsonen 2017/18 hos Atalanta.

- Jeg kan godt lide, at det er meget teknisk og taktisk. Det er ikke bare taktisk uden bolden, men også når man har bolden, og der er stor fokus på, hvad spillerne skal gøre. Det tiltaler mig meget som angriber, så det ikke ender i tilfældigheder.

- Jeg lærte en del om fodboldkulturen i Atalanta, og det har gjort det lettere at spille i Serie A anden gang, fortæller den tidligere FC København-spiller.

I første omgang gælder det dog landskampene mod Belgien og England i Nations League. Kampene falder tidligt, når man tænker på, at Parma kun lige akkurat har taget hul på træningen forud for den nye sæson.

- Vi har trænet en uges tid, det er ikke meget. Men det har været dobbelttræninger hele ugen, og det er hårdt efter en ferie.

- De seneste dage her i landsholdslejren har været bedre for mig. Jeg føler, at jeg er klar til at spille en betydende kamp.