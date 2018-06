Cornelius kommer sig over skade og er helt klar til VM

- Jeg er næsten helt klar. Jeg er i en situation, hvor jeg føler, at jeg kan det hele. Så jeg skal lige passe på ikke at lave for meget og lave noget dumt, men jeg kan deltage i al træning.

- Så nu har jeg to uger frem mod Peru-kampen til at træne godt igennem og blive helt klar, siger Andreas Cornelius.

Ved tirsdagens solbeskinnede træning i Helsingør deltog Cornelius efter lidt soloopvarmning med en fysioterapeut i de øvrige træningsøvelser med holdkammeraterne.

Han kan dog ikke med sikkerhed sige, at det er chancen værd at spille lørdagens testkamp mod Mexico i Brøndby.

- Vi må vente med at se, hvordan det ser ud med kampen på lørdag. Men jeg er helt sikkert klar til den første VM-kamp, siger Cornelius.

Det er en lårskade, som har drillet angriberen, og den ubelejlige timing gjorde ham modsat tidligere i tvivl om pladsen i VM-truppen.

- Jeg er rigtig glad for at være kommet med. Jeg havde også forberedt mig på det, men jeg var også klar over, at jeg kunne blive sorteret fra på grund af min skade.

- Jeg er stolt over at blive valgt, selv om jeg har haft et lidt dårligt udgangspunkt til sidst med min skade.

- Jeg har fået lang snor af Åge, og det er jeg også glad for. Det viser, at han stoler på mig, og han ved, hvad jeg kan, så snart jeg er helt fit, siger Cornelius.

Han regner ikke med at tage til Rusland i en reserverolle.

- Mine muligheder for spilletid er gode. Det er jo derfor, jeg er blevet taget med, selv om jeg ikke har været 100 procent fit i de sidste par uger, siger han.

Den 25-årige Atalanta-frontløber har scoret fire mål i 18 landskampe.