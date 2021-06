Cornelius gør sig klar til større og mindre EM-roller

Men hovedpersonen selv ved ikke helt, hvad han skal forvente af spilletid under det forestående EM. Derfor forbereder han sig på forskellige roller.

- For mig ændrer det ikke så meget. Jeg er klar ligegyldigt hvad. Jeg er klar til både 20 minutter som i går (søndag, red.) og til at spille 90, som jeg har gjort masser af gange i Parma i den her sæson.

- For mig er det om at forberede sig på den rolle, som det nu ser ud til, at man skal have. Om det er det ene eller andet, ændrer ikke så meget. Det handler om at se fra kamp til kamp, hvad ens rolle kan blive og så prøve at forberede sig så godt som muligt, siger Cornelius.

Den luftstærke centerforward har i en årrække været en fast del af A-landsholdet og står noteret for 6 mål i 28 kampe.

Siden Hjulmand tog over for et år siden, er det dog kun blevet til tre optrædener i den rødhvide trøje for den tidligere FCK-spiller, som nød sit indhop i søndagens opvarmningskamp.

- Jeg har ikke været med i lang tid på grund af nogle skader på uheldige tidspunkter, men jeg har spillet masser af kampe i løbet af året.

- Jeg har ikke vist mig så meget frem under Kasper Hjulmand. Jeg har ikke haft muligheden, så selvfølgelig er det dejligt at gå ind og vise lidt, når jeg så er klar og med, siger han.

Sæsonen i Parma vil han helst ikke tale om før EM. Det blev kun til 1 mål i 30 kampe for holdet, der rykkede ned i Serie B.

- Tingene har bare ikke rigtig fungeret i år. Der har været rigtig mange årsager, siger han uden at uddybe.

Cornelius og resten af det danske landshold står lørdag over for Finland i første gruppekamp ved EM.

Alle Danmarks kampe i det indledende gruppespil spilles i Parken i København.