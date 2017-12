Cornelius får chancen fra start og scorer i pokalsejr

Det var kun blevet til et par sene indskiftninger for Andreas Cornelius i de seneste fire kampe for Atalanta. Og uden danske mål til følge.

Og Cornelius greb den med det samme ved at score til 1-0 med et tørt hug efter et kvarter.

Danskeren blev sendt af sted i venstre side efter en lang aflevering fra den hollandske midtbanespiller Marten de Roon, og vinklen så ud til at blive for spids.

Cornelius hamrede dog til bolden med det samme, og det snød Sassuolo-keeperen Gianluca Pegolo, der ikke nåede ned ved forreste stolpe.

Den brasilianske forsvarsspiller Rafael Toloi øgede Atalantas føring til 2-0 efter 33 minutter.

2-0-målscoren blev dog også noteret for et selvmål efter 75 minutter, da Sassuolo skabte spænding i kampen ved at få reduceret til 1-2.

I det 89. minut blev Atalanta reduceret til ti spillere, da den offensive midtbanespiller Kurtic fik rødt kort.

Det lykkedes dog Atalanta at holde stand til slut, og Bergamo-mandskabet er dermed klar til kvartfinalen i Coppa Italia.

Atalanta skal i kvartfinalen møde Napoli, der tirsdag aften vandt 1-0 over Udinese, der havde Jens Stryger Larsen med i hele kampen.