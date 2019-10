Cornelius-comeback er kulminationen på hård genoptræning

Efter at have været væk fra fodboldlandsholdet i 11 måneder - blandt andet på grund af en drilsk lyskeskade, der krævede en operation i april - var det en personlig triumf for den store angriber at være tilbage i nationaldragten.

- Det er en kulmination på mit hårde arbejde at starte inde på landsholdet.

- For et par måneder siden regnede jeg nok ikke med, at jeg ville spille fra start mod Schweiz, men nogle gange kommer alle ting på en gang. Der ligger en hel masse hårdt arbejde bagved, og jeg har bygget op til det her.

- Først fik jeg to hele kampe i træk for Parma, og nu fik jeg en landskamp fra start. Jeg har fået tre hele kampe i træk, men det er ikke foræringer, der ligger hårdt arbejde bagved, og jeg har knoklet for at komme tilbage på mit niveau, siger Andreas Cornelius.

Tilbagevendende skader er en del af forklaringen på, at han kun har spillet 24 landskampe siden debuten for syv år siden.

Et lille jubilæum kan vente tirsdag i testkampen mod Luxembourg, for han er helt ovre lyskeproblemerne og i princippet klar til kampe med tre dages mellemrum.

- Der skulle ikke være noget i vejen for, at jeg kan spille igen på tirsdag. Fysisk tror jeg, at jeg er fit, siger Andreas Cornelius.

Christian Eriksen er også glad for, at den brølstærke angriber er tilbage på landsholdet. Også selv om det betød, at Danmark mod Schweiz spillede lidt mere primitivt med flere lange bolde end i andre kampe.

- Vi havde aftalt, at vi skulle spille på fysikken, og det er derfor, at han var med. Vi gik egentlig lidt på kompromis med at spille flot fodbold, fordi vi vidste, at vi kunne gøre ondt på dem med at spille den op til Yussuf og "Corner", som vandt alt, siger Eriksen.

Schweizernes landstræner, Vladimir Petkovic, påpegede på et pressemøde efter kampen i lørdags, at hans hold havde svært ved at håndtere den 193 centimeter høje skydeskive.

Det forstår Cornelius godt, for det havde den danske lejr også udpeget som en schweizisk svaghed på forhånd.

- Vi havde set en del video, så det var ikke tilfældigt.

- Jeg er god til at time mit spil, når bolden kommer ind i feltet. Jeg var også med til at skabe nogle afslutninger, som vi kunne have scoret på mod Schweiz, men det var lige ved og næsten.

- Jeg er altid aggressiv, når der kommer bolde på tværs, og den del af spillet fungerede meget godt for os mod dem, siger Cornelius.