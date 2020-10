Eriksen forsøger at få kontrol med bolden i kampen mod tyske Borussia Mönchengladbach.

Artiklen: Conte roser Eriksen for god præstation i sjælden start

Conte roser Eriksen for god præstation i sjælden start

Danske Christian Eriksen løste sine opgaver fint, selv om Inter måtte nøjes med 2-2 hjemme mod Borussia Mönchengladbach i Champions League-gruppespillet onsdag aften.

Sådan lyder beskeden fra cheftræner Antonio Conte efter kampen.

Danskeren havde fået en sjælden plads i startopstillingen for Inter.

Holdet manglede dog seks spillere, som var blevet testet positive for coronavirus i løbet af de seneste to uger.

- Ligesom hele holdet spillede Eriksen en god kamp. Vi bad ham om at være mere beslutsom på bolden, og jeg synes, at han gjorde det godt, siger Conte efter kampen ifølge Football Italia.

- Det gjorde alle de andre gutter også.

Romelu Lukaku blev dobbelt målscorer for Inter.

Han åbnede og lukkede scoringen, og det sidste mål blev sat i nettet, umiddelbart før kampuret rundede 90 minutter til stor forløsning for hjemmeholdet.

På det tidspunkt var den danske landsholdsspiller dog allerede blevet pillet ud efter 79 minutter på banen.

Conte mener, at holdet som helhed gjorde det godt under svære betingelser og også havde chancer til at vinde kampen.

Men de mange spillere, som var ude, gjorde det svært, mener han.

- I dag var det ikke let at få nyheden klokken 17 om, at Hakimi (Achraf Hakimi, marokkansk Inter-back, red.) var blevet testet positiv, siger Conte.

- Indtil i morges havde han trænet med os og skulle have startet, så vi havde forberedt os på alle taktiske situationer med ham, siger Conte ifølge Football Italia.

Danskeren skiftede i januar fra Tottenham efter en lang periode med transferrygter.

Conte har flere gange antydet, at danskerens start i klubben ikke var problemfri, og der har i perioder været længe mellem startpladserne.