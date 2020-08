Antonio Conte åbnede op for at forlade Inter efter nederlaget til Sevilla i Europa League-finalen, men nu tager han også den næste sæson i Inter.

Conte fortsætter som Inter-træner efter krisemøde

Fodboldtræneren Antonio Conte kan forberede sig på også at være træner i den italienske storklub Inter i næste sæson.

Tirsdag var han kaldt til krisemøde hos Inter-præsident Steven Zhang, og det mundede ud i et fortsat samarbejde for den kommende sæson.

I hvert fald fortsætter parterne samarbejdet, lyder det i en kort udmelding fra Milano-klubben:

- Klubben og Antonio Conte havde i dag et konstruktivt møde, der fokuserede på kontinuitet og strategi, og parterne lagde grundlaget for for at fortsætte med at arbejde sammen om klubbens projekt.

Conte havde efter nederlaget til Sevilla i fredagens Europa League-finale antydet, at det kunne være hans sidste kamp i spidsen for Inter.

Inter, der har Christian Eriksen i truppen, sluttede som nummer to i Serie A efter Juventus, men Inter var ikke i stand til at presse Juventus, da mesterskabet skulle afgøres.

Eriksen blev hentet til Inter i vinterens transfervindue, men har haft svært ved at finde vej til Contes startopstilling. Særligt i den seneste tid har Eriksen kamp efter kamp taget plads på bænken.