Conte begræder uheld og stolpeskud efter europæisk exit

Resultatet 3-0 antyder en klar forskel på Barcelona og Chelsea, men Chelsea-manager Antonio Conte mener ikke, at cifrene giver er et retvisende billede på returkampen i Champions Leagues ottendedelsfinale.

- Vi er skuffede over resultatet, for vi dominerede store dele af kampen, siger Chelsea-manageren i et interview med 3+.

- Når man spiller en kæmpekamp mod så godt hold, har man brug for held. Det manglede vi. Vi ramte stolpen fire gange i de to kampe. Det er meget mærkeligt, siger Conte.

Efter 1-1 i den første kamp i London var Chelsea på en svær opgave i returkampen.

Og da Barcelona bragte sig foran 1-0 allerede efter to minutters spil, blev det endnu sværere.

- Jeg er glad for mine spilleres indstilling og deres vilje til at kæmpe helt til sidste fløjt, siger Antonio Conte.

Mens manageren roser sine spillere, er Chelsea-målmand Thibaut Courtois ikke bleg for at tage sin del af skylden for nederlaget på Camp Nou.

Lionel Messis 1-0-scoring fra en spids vinkel gik mellem benene på belgieren, og det er han ikke tilfreds med.

- Jeg er skuffet over mig selv, for jeg skulle have reddet det første mål. Det var ikke den optimale start. Individuelle fejl kostede os sejren, siger Courtois til 3+.