Conte: Christensen kan få Chelsea-karriere som Terry

- Det er en stor sammenligning, for John Terry skrev klubhistorie og vandt meget, siger Antonio Conte til Skysports og fortsætter:

- Jeg ønsker, at Christensen kan få samme karriere som John. Jeg mener, at han har de rigtige egenskaber til at spille i klubben i mange år og for at blive en vigtig spiller for holdet og klubben.

Christensen har haft 14 Premier League-optrædener i denne sæson og er i flere af dem blevet rost som en af holdets bedste.

- Christensen er måske den bedste overraskelse i begyndelsen af denne sæson på trods af sin unge alder. Han har været den største overraskelse for mig, for klubben, for holdkammeraterne og for fansene.

- Hver gang jeg har besluttet mig for at give ham chancen, har han præsteret fantastisk. Hans præstationer har overbevist mig om, at han skal spille regelmæssigt, lyder det fra Conte.

Christensen debuterede for Chelsea i Premier League for tre sæsoner siden, men siden har han i to sæsoner været udlejet til tyske Borussia Mönchengladbach.